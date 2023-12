Barratt Developments Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Analysteneinschätzung für Barratt Developments in den letzten 12 Monaten ergab 3 Mal die Bewertung "Gut", 6 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Analysten prognostizieren eine Entwicklung von -13,13 Prozent für den aktuellen Kurs von 566 GBP und sehen ein mittleres Kursziel von 491,67 GBP, was einer "Schlecht"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Barratt Developments derzeit eine Dividendenrendite von 8,38 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,48 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Barratt Developments-Aktie hat einen Wert von 12, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (6,8) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Barratt Developments.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Barratt Developments führt.