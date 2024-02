Barratt Developments Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung auf dem Markt für Barratt Developments ist in den letzten Tagen überwiegend positiv. Sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten wird das Unternehmen positiv bewertet. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung wider.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barratt Developments einen Wert von 10,1, was im Vergleich zum Branchenmittel von 32,68 als deutlich günstig und unterbewertet betrachtet wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt mit 6,3 % über dem Branchendurchschnitt von 4,51 %, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Barratt Developments-Aktie derzeit als "Neutral" mit einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 2,69 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Barratt Developments eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analysteneinschätzung.