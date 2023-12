Barratt Developments Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Barratt Developments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 460,14 GBP. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 566,4 GBP, was einem Unterschied von +23,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (482,16 GBP) liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +17,47 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Barratt Developments-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Barratt Developments in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen über die Aktie dominieren, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Barratt Developments bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Barratt Developments als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,42 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 32,82 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".