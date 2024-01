Barratt Developments Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Barratt Developments hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 0,63 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Barratt Developments im Branchenvergleich eine Outperformance von +48,15 Prozent erreicht hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine starke Performance erzielen. Die mittlere Rendite in diesem Sektor lag bei 5,73 Prozent, wobei Barratt Developments um 43,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Barratt Developments als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Barratt Developments-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,22 und ein Wert für den RSI25 von 20,64. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Barratt Developments. Es gab kaum positive Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Barratt Developments daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Von Analysten wird die Barratt Developments-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -12,61 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Barratt Developments eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.