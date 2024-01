Baroyeca Gold & Silver Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Bei Baroyeca Gold & Silver hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Dies bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen aufweist. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Baroyeca Gold & Silver daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den vergangenen Tagen. An zwei Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Baroyeca Gold & Silver bei 0,03 CAD verortet. Da der Aktienkurs selbst bei 0,015 CAD lag und damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Baroyeca Gold & Silver weist einen Wert von 100 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 55,56 bewertet und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

