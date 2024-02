Baroque Japan Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Baroque Japan liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, steht bei 57,63 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Baroque Japan betrifft, so gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Auch hier wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Baroque Japan angesprochen. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Baroque Japan-Aktie eine geringe Entfernung von -2,18 Prozent vom GD200 (838,26 JPY), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 821,48 JPY, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs daher basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet.