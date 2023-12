Baroque Japan Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Anzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Baroque Japan liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 45 für die Baroque Japan, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung von Baroque Japan betrachtet. In dieser Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baroque Japan bei 838,28 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 819 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 805,72 JPY, was einen Abstand von +1,65 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Baroque Japan neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Baroque Japan aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.