Baroque Japan Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Bei Baroque Japan gibt es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Baroque Japan daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse betrachten wir zunächst den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 838,72 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 828 JPY liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 807,94 JPY zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Baroque Japan auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bei Baroque Japan liegt bei 35,14, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 45,92 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Baroque Japan. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Baroque Japan eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Baroque Japan von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.