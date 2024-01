Baroque Japan Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Anleger-Stimmung bei Baroque Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baroque Japan derzeit bei 838,35 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 822 JPY aufweist. Der Abstand zum GD200 beträgt somit -1,95 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 806,16 JPY, was einen Abstand von +1,96 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Baroque Japan zeigt aktuell einen Wert von 44,74, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".