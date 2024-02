Baron Oil-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Baron Oil zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" eine Rendite von -40,97 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -16,68 Prozent, wobei Baron Oil mit 24,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Baron Oil beträgt 94,87, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 61,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Baron Oil im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (12,05 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baron Oil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,09 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 0,053 GBP liegt, was einer Abweichung von -41,11 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,08 GBP unter dem letzten Schlusskurs (-33,75 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.