Baron Oil Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Baron Oil-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 67,14, was bedeutet, dass Baron Oil auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Baron Oil.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Baron Oil im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,97 Prozent erzielt, was 21,67 Prozent unter dem Durchschnitt (-19,3 Prozent) im Energie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -19,3 Prozent, was bedeutet, dass Baron Oil aktuell 21,67 Prozent unter diesem Wert liegt und somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Baron Oil veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Baron Oil, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Baron Oil-Aktie ein Durchschnitt von 0,08 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,058 GBP (-27,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,07 GBP) liegt mit einem Unterschied von -17,14 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Baron Oil insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.