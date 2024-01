Barnwell Industries Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Dividendenpolitik von Barnwell Industries wird von Analysten aktuell negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -25,68 Prozent zum Branchendurchschnitt des Sektors "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Barnwell Industries in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit insgesamt acht positiven und fünf negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen vorwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Barnwell Industries daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Barnwell Industries derzeit bei 2,58 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 2,45 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,04 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -0,41 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Barnwell Industries als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,49 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist, der 29 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".