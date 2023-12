Barnwell Industries Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Barnwell Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 2,56 USD. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,21 USD, was einem Unterschied von -13,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts. Selbst auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2,52 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,3 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Barnwell Industries-Aktie.

Die Dividendenrendite von Barnwell Industries liegt bei 2,41 Prozent, was 21,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In den sozialen Medien herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung gegenüber Barnwell Industries. Dennoch gibt es in den neuesten Nachrichten hauptsächlich negative Berichte über das Unternehmen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Barnwell Industries daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Barnwell Industries bei -14,99 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 30,3 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Barnwell Industries mit -45,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Barnwell Industries-Aktie.