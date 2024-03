Barnwell Industries Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktie von Barnwell Industries hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,51 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,38 USD, was einem Rückgang von 5,18 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,36 USD, was einem Anstieg um 0,85 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie von Barnwell Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,6 Prozent erzielt und liegt damit 24,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,63 Prozent im Energiesektor. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

Die Dividendenrendite von Barnwell Industries beträgt derzeit 2,41 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,82 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz von 17,41 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf ausgeschüttete Dividenden.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Barnwell Industries ist insgesamt positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten auf eine Einschätzung von "Gut" hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.