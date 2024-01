Barnwell Industries Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Barnwell Industries-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,57 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,45 USD liegt, was einer Abweichung von -4,67 Prozent entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 2,47 USD, was einer Abweichung von -0,81 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energiesektor hat die Barnwell Industries-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,9 Prozent erzielt, was 46,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 23,46 Prozent, was bedeutet, dass Barnwell Industries aktuell 46,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Barnwell Industries beträgt derzeit 2,41 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent. Mit einer Differenz von 25,84 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Barnwell Industries diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen aufgekommen. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und Barnwell Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.