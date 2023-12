Barnes, Noble Education Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Barnes & Noble Education wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandel angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie beträgt 9,94, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,18 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält Barnes & Noble Education eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -16,77 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um -17,02 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +0,25 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,02 Prozent, und Barnes & Noble Education lag 12,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Barnes & Noble Education beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Barnes & Noble Education derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,33 USD, während der Kurs der Aktie (1,3 USD) um -2,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 1,09 USD, was einer Abweichung von +19,27 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine "Gut"-Bewertung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.