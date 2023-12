Barnes, Noble Education Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Barnes & Noble Education ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Gesprächen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,77 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 16,15 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zu Unternehmen im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite mit -10,78 Prozent unter dem Durchschnitt von -6 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten schätzen die Aktie von Barnes & Noble Education langfristig als positiv ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 4 USD, was einer positiven Einschätzung von 230,58 Prozent entspricht.

Technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Barnes & Noble Education bei 71,43 liegt, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 52,04 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.