Barnes, Noble Education Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Aktie von Barnes & Noble Education wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da sie in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 340,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -22,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -12,6 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Barnes & Noble Education derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch verstärkt auf positive Themen konzentriert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.