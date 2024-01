Barnes Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barnes liegt derzeit bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,34 für Unternehmen im Bereich "Maschinen" über dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Überbewertung der Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Barnes in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Barnes in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Barnes mit einer Rendite von -16,44 Prozent mehr als 1260 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2078,43 Prozent, während Barnes mit 2094,87 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Barnes langfristig als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von diesen Bewertungen waren 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Barnes vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 40 USD, was einer Erwartung von 25,98 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 31,75 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".