Barnes Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Barnes ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Bewertung. Es gab keine neuen Updates von Analysten im letzten Monat und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,11 Prozent bedeutet, was als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor hat die Aktie von Barnes im letzten Jahr eine Rendite von -16,58 Prozent erzielt, was 59,64 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der Maschinenbranche liegt die jährliche Rendite für Wertpapiere bei 51,81 Prozent, und Barnes liegt aktuell 68,39 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Barnes ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Barnes mit 1,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,27 Prozent in der Maschinenbranche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.