Barloworld Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen für Barloworld untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Barloworld in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Barloworld-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 91. Daraus ergibt sich, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit vergeben wir ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um einen längerfristigen Blick. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Barloworld auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, und daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Barloworld somit ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5. Dies bedeutet, dass die Börse 5,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Barloworld zahlt. Dieser Wert liegt um 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 für Unternehmen im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Barloworld-Aktie ein Durchschnittswert von 3,87 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,42 EUR, was einem Unterschied von -11,63 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 3,42 EUR liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 3,58 EUR, was einem Unterschied von -4,47 Prozent entspricht. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Barloworld somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.