Barloworld Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Barloworld":

Die Barloworld hat in den letzten Tagen eine neutrale charttechnische Einschätzung erhalten. Der aktuelle Kurs von 3,5 EUR liegt -2,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu dieser Bewertung geführt hat. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Barloworld. Es gab drei positive und einen negativen Tag, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Barloworld eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist Barloworld eine Rendite von 6,52 Prozent auf, was 3,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Damit wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barloworld bei 5,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,95 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.