Barloworld Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem definierten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert dazwischen wird die Situation als neutral bewertet. Der RSI von Barloworld liegt bei 36,36, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,1 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Barloworld festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesen Kategorien ebenfalls als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Barloworld-Aktie bei 4,04 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,68 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine neutralere Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich der Dividende weist Barloworld derzeit eine Dividendenrendite von 6,34 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,24 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt wird die Barloworld-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als neutral eingestuft.