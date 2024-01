Barloworld Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Barloworld":

Die Aktie von Barloworld wird aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV beträgt 5,7 und liegt damit insgesamt 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31,47 im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Barloworld-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,98 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,6 EUR deutlich darunter (-9,55 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 3,67 EUR liegt und der letzte Schlusskurs nur um -1,91 Prozent differiert.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Barloworld-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass die Barloworld-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird hingegen eine "Neutral"-Einstufung vergeben, da hier weder überkauft noch überverkauft.

In Summe erhält die Barloworld-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem KGV und dem gleitenden Durchschnitt, sowie eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie den Relative-Stärke-Index.