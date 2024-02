Barings Bdc Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Barings Bdc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,17 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche stiegen diese im Durchschnitt um 408461,05 Prozent, was auf eine Underperformance von -408485,22 Prozent für Barings Bdc hinweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 151421,77 Prozent, wobei Barings Bdc um 151445,94 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie von Barings Bdc als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 23,91, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage bei 48,17 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Barings Bdc beträgt derzeit 11,7 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 7,73 ist Barings Bdc deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 61,3, was einer Unterbewertung von 87 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.