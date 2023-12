Barings Bdc Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Barings Bdc liegt der RSI7 aktuell bei 67,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 58,99, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,2 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung von -2,47 Prozent. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barings Bdc beträgt 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate verzeichnet. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Barings Bdc.