Barings Bdc Aktie: Jubelschreie!

Barings Bdc, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 10:12 Uhr) mit 8.96 USD mehr oder weniger unverändert (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Barings Bdc haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Barings Bdc gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,19 insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 33,74 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Barings Bdc investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,42 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen Mehrertrag in Höhe von 5,13 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Für die Barings Bdc sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Barings Bdc vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Barings Bdc. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 12,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 39,51 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 8,96 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".