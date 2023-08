Barings Bdc Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Barings Bdc weist am 12.08.2023, 02:48 Uhr einen Kurs von 8.96 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Unsere Analysten haben Barings Bdc nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Barings Bdc-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Barings Bdc vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,61 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,96 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Barings Bdc eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Barings Bdc damit 427,55 Prozent unter dem Durchschnitt (403,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 1045,85 Prozent. Barings Bdc liegt aktuell 1070,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Barings Bdc-Aktie ein Durchschnitt von 8,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,96 USD (+9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (7,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,28 Prozent Abweichung). Die Barings Bdc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Barings Bdc erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.