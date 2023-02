Barings Bdc Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hengan International Group":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Barings Bdc, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.02.2023, 14:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 8.76 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Barings Bdc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Barings Bdc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,56 ist die Aktie von Barings Bdc auf Basis der heutigen Notierungen 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (33,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Barings Bdc-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Barings Bdc vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,76 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Barings Bdc eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Barings Bdc. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.