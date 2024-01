Bargeld ade: Neue Paymix SoftPOS-App bringt Schwung in Bezahlmethoden für Selbstständige und Kleinstunternehmer

Hamburg (ots) -Geringe Gebühren und einfaches Handling ohne zusätzliche Hardware erleichtern Bezahlprozesse für Unternehmen und Kunden.Ob auf dem Wochenmarkt, im Taxi, oder nach einer Personal-Trainer-Stunde: Täglich werden in Deutschland beim Bezahlen Münzen und Scheine ausgetauscht. Doch das geht heute auch kontaktlos und digital - deutlich schneller, sicherer und transparenter. Außerdem papierlos, kostengünstig und sogar ohne zusätzliche Hardware einfach per Smartphone, das Händler oder Dienstleister ohnehin stets zur Hand haben. Die App Paymix SoftPOS macht jedes Android-Gerät (ab Version 14) zu einem POS-Terminal, das sämtliche NFC-fähige Karten und mobile Wallets akzeptiert.Die Liebe der Deutschen zum Bargeld ebbt nur allmählich ab. Noch werden Bezahlvorgänge dadurch unnötig in die Länge gezogen. Hinzu kommen Verluste durch Falschgeld und Fehler beim Herausgeben. Die Kartenzahlung über ein Bluetooth-basiertes POS-Terminal ist fehleranfällig und verursacht Kosten.Der lizensierte Finanzdienstleister Finance Incorporated Limited schafft jetzt mit der App Paymix SoftPOS Abhilfe. Sie bietet den vielen Kleinstunternehmern in Deutschland einfach und unbürokratisch den Anschluss an die Digitalisierung."Paymix SoftPOS ist ein vollwertiges POS-Terminal mit allen branchenüblichen Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards", erklärt Cenk Kahraman, CEO bei Finance Incorporated Limited. "Zudem akzeptiert unsere App alle kontaktlosen Prepaid-, Debit- und Kreditkarten von Visa und MasterCard. Die Kunden der Händler haben so eine umfangreiche Auswahl an Bezahlmöglichkeiten."Paymix SoftPOS wurde speziell für alle entwickelt, die stationär oder mobil Waren verkaufen beziehungsweise vor Ort direkt Zahlungen entgegennehmen. Das Bezahlsystem eignet sich auf Grund seiner geringen Kosten auch für Freiberufler, die nur gelegentlich (mobile) Zahlungen entgegennehmen.Zudem ist Paymix SoftPOS ausgesprochen kostengünstig. So entfällt nicht nur die Anschaffung eines proprietären POS-Terminals, es gibt auch keine Anmelde- oder Einrichtungsgebühren, feste monatliche Gebühren und Mindestlaufzeiten.Weitere Informationen unter www.paymix.eu.Pressekontakt:Berkeley KommunikationNando Suhrepaymix_de@berkeleypr.com+ 49 89 7472 62-55Landwehrstraße 6180336 MünchenOriginal-Content von: Finance Incorporated Limited, übermittelt durch news aktuell