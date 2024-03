Barfresh Food Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Barfresh Food in den sozialen Medien festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,1 USD der Barfresh Food-Aktie um -11,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -29,49 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Barfresh Food-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 59,09, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Barfresh Food ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.