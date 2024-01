BarcoV Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Barco":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Barco-Aktie einen RSI-Wert von 75, was auf eine Überkaufung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu lag der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 45,38, was darauf hindeutet, dass die Barco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Barco-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Barco-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 20,41 EUR, während der Aktienkurs bei 15,84 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,39 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 15,54 EUR, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Barco-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Barco eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.