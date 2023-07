Barclays kündigt weiteren Aktienrückkauf an - Gewinn steigt stärker als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen die Schwächen im Geschäft mit der Ausgabe und dem Handel von Aktien und Anleihen mehr als kompensiert. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel auf 1,33 Milliarden britische Pfund (rund 1,55 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank am Donnerstag in London mit. Damit übertraf Barclays die Erwartungen der Experten. Die Bank kündigte zudem den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien an - dieses Mal für bis zu 750 Millionen Pfund./zb/ngu/jha/