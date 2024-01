Die Barclays-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Barclays Aktie erhält schlechte Bewertungen in Branchenvergleich und Anlegerstimmung

Der Aktienkurs von Barclays weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Finanzaktien eine Rendite von -7,52 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,76 Prozent, wobei Barclays mit 23,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating.

Analysten sind langfristig gesehen positiv gestimmt und bewerten die Barclays-Aktie insgesamt als "Gut". Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 6 positiv und keine negativ aus. In Bezug auf das Kursziel setzen Analysten dieses bei 250 GBP an, was einer potenziellen Performance von 61 Prozent entspricht.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barclays bei 3, was im Vergleich zu anderen Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt.

Die Anlegerstimmung zeigt sich jedoch negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Kommentare und Befunde über Barclays sind überwiegend negativ, und auch die Handelssignale ergeben eine neutrale Bewertung. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.