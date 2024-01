Barclays Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der Barclays-RSI liegt bei 80,22, was ihn als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 42,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Barclays derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einer Differenz von 0,55 Prozentpunkten (5,82% gegenüber 5,27%) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Barclays mit einem Kurs von 145,54 GBP nun +1,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3 Prozent liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen fand keine Diskussion über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Barclays statt. Auf Basis statistischer Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen ergab sich in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.