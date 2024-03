Barclays Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Barclays auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 39,07 Punkte, was darauf hindeutet, dass Barclays weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Barclays überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Barclays derzeit bei 150,64 GBP verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 175,06 GBP einen Abstand von +16,21 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet Barclays positiv ab, mit einem Niveau von 155,81 GBP und einer aktuellen Differenz von +12,35 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird Barclays daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Barclays-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit insgesamt 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen innerhalb eines Monats, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 251,67 GBP deutet auf ein Aufwärtspotential von 43,76 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Barclays also eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In fundamentalen Kriterien schneidet Barclays ebenfalls positiv ab, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,37, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert führt zu einer "günstig"-Einstufung auf fundamentalen Basis.

Zusammenfassend erhält Barclays in den verschiedenen Analysen durchweg positive Bewertungen und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.