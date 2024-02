Barclays Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank Plc.":

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Barclays zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete Barclays in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,52 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,76 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -15,28 Prozent im Branchenvergleich für Barclays. Auch im Sektorvergleich ist eine Unterperformance zu erkennen, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Barclays mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5% um +0,49 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Barclays in den sozialen Medien veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen analytische Untersuchungen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".