Barclays Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Barclays-Aktie hat laut langfristiger Meinung von Analysten eine Bewertung von "Gut" erhalten. Insgesamt wurden 6 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Barclays. Das Kursziel der Analysten liegt bei 250 GBP, was einer potenziellen Performance von 62,57 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs der Aktie bei 153,78 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Barclays-Aktie beträgt 4,73, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 30,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs (GD) der Barclays liegt bei 149,44 GBP, während der aktuelle Kurs bei 153,78 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 141,07 GBP, was einen Abstand von +9,01 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der aktuell in die Barclays-Aktie investiert, eine Dividendenrendite von 5,82 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,55 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund der leicht höheren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral".