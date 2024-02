Barclays Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Barclays liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 15 Prozent darunter, was einer Rendite von -21 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 1,33 Prozent, und auch hier liegt Barclays mit 22,33 Prozent deutlich darunter.

Die Stimmung bezüglich der Barclays-Aktie wurde sowohl anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Plattformen bewertet. Die überwiegende Anzahl der Kommentare über Barclays war positiv, obwohl in den letzten Tagen neutrale Themen überwiegen. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung beeinflussen. Bei Barclays wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. In den letzten Monat gab es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 250 GBP, was einer Empfehlung von 67,79 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Barclays-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.