Barclays Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie der Barclays wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild: 6 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Aktie beträgt 238,75 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 41,36 Prozent vom letzten Schlusskurs von 168,9 GBP entspricht. Insgesamt erhält Barclays daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über die Aktie gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Zudem wurden 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Barclays-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,89 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Barclays um 14,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Barclays-Aktie bei 149,55 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 168,9 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +12,94 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einem Abstand von +12,48 Prozent eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.