Barclays Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Barclays wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Barclays weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 36,1 ebenfalls darauf hin, dass Barclays weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Barclays mit einer Rendite von -7,52 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,65 Prozent, wobei Barclays mit 25,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Barclays 3,81, was 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Barclays-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 149,9 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 146,64 GBP weicht somit um -2,17 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (141,49 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,64 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Alles in allem erhält die Barclays-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.