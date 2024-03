Barclays Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten sechs positive Bewertungen für Barclays abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats fünf positive Bewertungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 238,75 GBP, was einem potentiellen Anstieg um 40,84 Prozent vom letzten Schlusskurs von 169,52 GBP entspricht. Insgesamt erhält die Barclays-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,04, was 51 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 8,17. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Barclays eine durchschnittliche Diskussionsaktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Die Dividendenrendite von Barclays liegt bei 5,48 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral als Investitionsmöglichkeit.