Barclays Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Per 09.11.2022, 16:01 Uhr wird für die Aktie Barclays am Heimatmarkt London der Kurs von 153.37 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Banken".

Die Aussichten für Barclays haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für die Barclays sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Barclays-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (2 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Barclays. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 236,67 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 53,5 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 154,18 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Barclays-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Barclays beläuft sich mittlerweile auf 161,34 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 154,18 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,44 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 154,8 GBP. Somit ist die Aktie mit -0,4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".