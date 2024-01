Barclays Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Die Barclays-Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf einer langfristigen Einschätzung. Der aktuelle Kurs von 145,58 GBP wird als positiv bewertet, da Analysten eine erwartete Kursentwicklung von 71,73 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 250 GBP festlegen. Die aktuelle Anlegerstimmung wird jedoch als negativ eingestuft, da in den sozialen Medien vermehrt negative Meinungen geäußert werden. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Dividendenrendite der Barclays-Aktie beträgt 5,82 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie im Relative Strength-Index (RSI) als überkauft eingestuft wird, was das Signal "Schlecht" ergibt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch ein neutrales Signal. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".