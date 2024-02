Barclays Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank Plc.":

Die technische Analyse von Barclays-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 149,74 GBP, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 146,43 GBP liegt. Beide Werte weichen nur geringfügig vom letzten Schlusskurs von 150,72 GBP ab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbanken-Branche hat Barclays in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,44 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite von Barclays 3,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barclays einen deutlichen Wert von 3,81, was darauf hinweist, dass die Aktie deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend positive Stimmung bezüglich Barclays. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Obwohl automatische Analysen in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergeben haben, wird Barclays insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eingestuft.