Barclays Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung und das Interesse an Barclays haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. In den sozialen Medien wird weniger über das Unternehmen diskutiert, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hinweist. Aus diesem Grund erhält Barclays von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Barclays beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 5, was einer negativen Differenz von -0,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird das Unternehmen von unseren Analysten neutral bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barclays mit einem Wert von 4,04 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 8,2. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb wir sie als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Auch aus technischer Sicht wird Barclays positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um +14,88 Prozent über dem Trendsignal liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit +12,7 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.