Barclays Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Die Barclays-Aktie wird charttechnisch betrachtet und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 151,11 GBP. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 181,48 GBP (Unterschied +20,1 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (158,43 GBP) liegt mit einem Unterschied von +14,55 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Barclays-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,94 Prozent erzielt, was 36,4 Prozent über dem Durchschnitt der "Finanzen"-Sektoraktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 13,09 Prozent, wobei Barclays aktuell um 21,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch gab es auch positive Diskussionen über das Unternehmen Barclays. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da die positive Stimmung die negativen Diskussionen überwiegt.

Die Dividendenrendite der Barclays-Aktie liegt aktuell bei 5,48 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik versehen.