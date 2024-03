Barclays Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Barclays verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -22,49 Prozent darstellt. Der "Finanzen"-Sektor verbuchte eine mittlere Rendite von -6,47 Prozent, wobei Barclays um 14,53 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von Barclays ergab in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was insgesamt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 238,75 GBP, was einen Anstieg um 40,84 Prozent vom letzten Schlusskurs (169,52 GBP) bedeuten würde und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Barclays als Neutral-Titel, mit einem RSI7-Wert von 28,39 (Gut) und einem RSI25-Wert von 34,14 (Neutral). Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung von Barclays über einen längeren Zeitraum lassen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine eher negative Stimmungsänderung schließen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt lässt die Analyse auf ein gemischtes Bild hinsichtlich der Performance und Bewertung von Barclays schließen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.