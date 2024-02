Barclays Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Anleger. Neben den Analyseergebnissen von Banken spielen auch langfristige Stimmungsbilder von Investoren und Internetnutzern eine Rolle. In Bezug auf die Aktie von Barclays zeigen die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein insgesamt positives Bild. Die Diskussionsintensität war besonders hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Veränderung der Stimmung zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, was zu einem insgesamt guten Langzeitstimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Barclays abgegeben, was zu einem guten Rating führt. Auch die jüngeren Berichte kommen zu ähnlichen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 226,67 GBP, was eine gute Empfehlung für die Aktie darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Barclays liegt bei 26,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als gut bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie eine gute Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Barclays in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -20,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Handelsbanken-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Barclays 14,24 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

