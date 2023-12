Barclays Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Barclays weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -7,52 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnet hingegen eine mittlere Rendite von 15,88 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Somit liegt Barclays deutlich unter diesem Wert mit einer Rendite von 23,4 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Barclays mit einer Dividendenrendite von 5,82 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Handelsbanken-Branche hat eine Dividendenrendite von 5,28 Prozent, was einer Differenz von +0,55 Prozent zur Barclays-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen über Barclays in den sozialen Medien spiegeln positive Meinungen wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Auf dieser Grundlage ergeben sich drei Handelssignale, davon ein Gut-Signal und zwei Schlecht-Signale, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlechte" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Barclays bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 36,12 Punkte, was darauf hinweist, dass Barclays momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Barclays insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.